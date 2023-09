Marcatori Roma-Empoli, segna Lukaku? Ecco le quote

Una ventina di minuti contro il Milan per ritrovare il clima partita, contro l'Empoli il minutaggio potrebbe aumentare così come le possibilità che Lukaku trovi il primo gol in maglia giallorossa. Inutile girarci intorno, il belga è l'osservato speciale nel match in programma domenica sera all'Olimpico. I bookie gli riservano, non a caso, un'attenzione molto speciale.