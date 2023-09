Pronostico Fiorentina-Atalanta, quote equilibrate all'Artemio Franchi

All'Artemio Franchi di Firenze va in scena il confronto tra la Fiorentina e l'Atalanta. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali la squadra allenata da Vincenzo Italiano è stata battuta dall'Inter al Meazza per 4-0 mentre l'undici di Gianpiero Gasperini ha liquidato la pratica Monza con un 3-0 senza repliche.