Vittoria Sainz e podio Norris...super quota

Sainz splende a Singapore, lo spagnolo fa trionfare il cavallino

Carlos Sainz domina il GP di Singapore, lo spagnolo vince con una Ferrari che brilla nella notte della Formula 1.

A Maranello sbagliano ancora una volta la strategia, finiscono le gomme, non sfruttano la safety car al 43º giro provocata da un guasto sulla monoposto di Ocon per il secondo pit stop. Carlos vince con Lando Norris e George Russell negli scarichi, si concentra, aspetta il numero 4 della McLaren e gli concede il DRS per tenere dietro il 63, dopo una gara di dominio lo spagnolo non può sbagliare.

Dopo 15 giri da cardiopalma Sainz vince incorniciando la gara più emozionante della stagione.

Il compagno di squadra Charles Leclerc taglia il traguardo 4º, complice il mancato pit stop e dei problemi di raffreddamento al motore. Oggi per il monegasco non c’è gara, il vento sembra non girare a suo favore da due gare ormai.

La Red Bull sprofonda nelle classifiche di Singapore, i due piloti di Milton Keynes soffrono superati da monoposto insospettabili che negli altri appuntamenti della stagione hanno solo potuto ammirare la grandezza della scuderia di Horner.

Verstappen chiude 5º e Perez 8º.

La Mercedes si risveglia sul circuito di Singapore con il terzo posto di Hamilton e la serratissima lotta di Russel negli ultimi giri. Purtroppo, il pilota inglese, non riesce a salire sul podio a causa di un errore a pochi metri dal traguardo. Il numero 63 finisce a muro e non porta a termine il GP.

Un’occasione persa è stata quella di Alonso, che arriva 15º a bordo di una monoposto da lui definita “inguidabile”. Lo spagnolo non ha potuto neanche contare sul compagno di squadra, che non ha corso questa domenica a causa di una monoposto distrutta dall’incidente in Q1 e da alcuni dolori riportati dopo l’impatto.

L’Alpha Tauri chiude un’altra volta con Tsunoda fuori a inizio gara. Il team italiano può contare su Liam Lawson, che chiude al 9º posto portando preziosi punti a Faenza.

Oggi a Singapore brilla la stella di Carlos Sainz, il cavallino torna a vincere nella notte che ha già regalato emozioni al team di Maranello, che ricorda la sua ultima vittoria sul circuito con Vettel nel 2019.

La Red Bull soffre regalando al mondo una gara vera, pura, senza dominio ed emozionante dal primo all’ultimo giro.

Gli appassionati festeggiano, questa domenica siamo tutti fan della Formula 1 che vorremmo vedere tutti i weekend.