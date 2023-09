Sarri contro Simeone: il pronostico di Lazio-Atletico Madrid

Scopri tutte le novità del gruppo Telegram di Gollo Predictor

Equilibrio all'Olimpico per i bookie

Lo scorso anno fu clamoroso il flop dei Colchoneros in Champions, ultimi in un girone in cui erano inseriti anche Porto, Club Brugge e Leverkusen. Gli spagnoli sono di nuovo favoriti per il primato nel gruppo (ipotesi valutata 1.60, segue la Lazio a quota 4) ma la concorrenza non manca, perciò sono tre punti fondamentali quelli in palio all'Olimpico.

Notevole l'equilibrio che si riscontra in lavagna, a dimostrazione di come la Lazio possa giocarsela contro un avversario comunque temibile soprattutto dal centrocampo in su. Il segno 2 finale paga 2.50, l'1 laziale è offerto a 2.90 mentre la X (che potrebbe anche farsi vedere) si gioca a 3.30.

Tra Under 2,5 e Over 2,5 i bookie propendono per il primo esito, quotato a 1.80. Interessante la giocata "X 1° tempo o X finale" a quota 1.65.