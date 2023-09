Champions League, pronostico Manchester City-Stella Rossa: quote ok per i "Citizens"

Riparte la Champions League e il Manchester City di Pep Guardiola è pronto ad iniziare il suo cammino nel Gruppo G . Per i Campioni in carica la prima sfida è in casa contro la Stella Rossa , club serbo che attualmente dopo le prime 7 giornate si trova al terzo posto della Super Liga (1 vittorie e 2 sconfitte in trasferta).

La Premier League a differenza del campionato serbo è iniziata soltanto da 5 giornate ma i "Citizens" sembrano già aver messo le cose in chiaro, 5 successi su 5 con ben 14 reti realizzate (7 di queste portano la firma di Erling Haaland) e soltanto 3 subite.

Fai ora i tuoi pronostici!

Sulla carta non c'è partita, scopri il pronostico

Per le quote non sembrano esserci dubbi, il Manchester City difficilmente non riuscirà a conquistare i tre punti in questo incontro. Il segno 1 è in lavagna soltanto 1.07 mentre la doppia chance X2 è proposto mediamente a 8.85. Per chi desidera alzare il coefficiente di difficoltà c'è la "combo" che lega la vittoria del Manchester City al Multigol 3-5 in lavagna a 1.55.