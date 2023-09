Quote e pronostico di Sassuolo-Juventus, le statistiche del match

Quest’anno niente da fare. L’avvio di campionato del Sassuolo non è stato certo brillante con una sola vittoria (3-1 al Verona alla terza giornata) e ben tre sconfitte. Un ruolino di marcia a dir poco stentato che, purtroppo per i neroverdi, sembra destinato a rimanere tale anche dopo questo fine settimana visto che al Mapei Stadium arriva una Juventus che, al contrario, nei primi quattro turni ha collezionato ben dieci punti ed occupa il secondo posto in classifica.