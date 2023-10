Pronostico Lecce-Sassuolo, quote equilibrate al "Via del Mare"

Al "Via del Mare" va in scena il confronto tra il Lecce e il Sassuolo. La squadra allenata da Roberto D'Aversa proverà a tornare al successo dopo aver perso nelle precedenti due gare disputate contro Juventus (1-0) e Napoli (4-0). I giallorossi (3 vittorie e 2 pareggi nelle prime 5 giornate) hanno le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia di un Sassuolo che viaggia a una media di 1,86 gol subiti a partita.