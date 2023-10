Inter-Bologna: dall'algoritmo due esiti a sorpresa

Ciao a tutti! Oggi guardiamo da vicino un altro aspetto fondamentale della partita tra Inter e Bologna: i tiri in porta.

Statistiche sui Tiri

Inter: Media tiri a partita 14.00, precisione 48.00% ?? Tiri nello specchio: 5.60

Bologna: Media tiri a partita 11.00, precisione 42.00% ?? Tiri nello specchio: 3.50

Calcoli Dettagliati

Con queste medie e considerando le tendenze delle squadre, Inter è prevista a circa 5.8 tiri nello specchio, mentre Bologna dovrebbe essere a circa 3.6.

Pronostico Finale

Tiri nello specchio Inter: circa 5-6

Tiri nello specchio Bologna: circa 3-4

Quote 1X2 Tiri Nello Specchio (secondo l'algoritmo)

Segno 1: 1.80

Segno X: 6.00

Segno 2: 4.20

Suggerimenti per i Pronostici

Under migliore: Under 9.5 (quota minima 1.70)

Over migliore: Over 8.5 (quota minima 1.90)

Ricordate, queste sono solo previsioni basate su dati statistici! Pronosticate responsabilmente e buona fortuna!

Buon pronostico a tutti!

Spero che ti sia utile per il tuo canale Telegram!