Inter-Bologna: dall'algoritmo due esiti a sorpresa

Non è raro che le quote di taluni esiti non ci trovino d'accordo: è quello che succede anche alla nostra Intelligenza Artificiale che scandaglia statistiche, curiosità, stato di forma e arriva a conclusioni talvolta sorprendenti.

Alle 15,00 scendono in campo Inter e Bologna a San Siro

Se guardiamo ai possibili Tiri in Porta, scopriamo che i padroni di casa tirano verso la porta avversaria la media di 14 volte a partita e hanno una precisione del 48% che fa 5,60 Tiri nello Specchio.

Il Bologna tira meno (e segna meno) con una precisione del 42% che si traduce in 3,50 tiri nello specchio per match.

I siti di gioco propongono il Segno 1 Tiri in Porta del match a 1,18 mentre il nostro algoritmo lo valuta addirittura 1,80 perchè il match è tuttaltro che chiuso da questo punto di vista.

Ed ecco la prima sorpresa: il Bologna potrebbe avvicinarsi all'Inter nel numero di tiri verso la porta avversaria.

Per quanto riguarda i Tiri nello Specchio, la linea centrale dei siti italiani riporta Under/Over 8,5 e il nostro Algoritmo predilige l'Over considerando che ci aspettiamo 5-6 tiri nello specchio dell'Inter e 3-4 del Bologna.

Altra sorpresa è nel "Possesso Palla": l'algoritmo vede addirittura in vantaggio il Bologna e prevede il 51,5% di possesso palla per gli ospiti.

I siti di gioco propongono mediamente la linea 52,5% ma a favore dell'Inter con una quota di 1,80 sia per l'Under, sia per l'Over. Nonostante un allibramento davvero penalizzante per i pronosticatori, l'Under è la scelta migliore per la nostra intelligenza artificiale.

Ecco quindi che il miglior rapporto "reale probabilità" / quota proposta è su Under Possesso Palla Inter 52,5% a 1,80 e Over 8,5 Tiri nello Specchio del Match.

Ricordate, è solo un gioco di numeri e probabilità.