Cagliari-Roma: tiri, cartellini ed esito finale secondo l'IA

Nel mentre, abbiamo in anteprima le elaborazioni e le abbiamo consultate per il match delle ore 18,00

Cagliari-Roma

Goal Attesi: 1 a 1,5 con 0,5 goal a favore dei giallorossi

Risultati Esatti attendibili al 43%: 0-1 // 1-1 // 0-2 // 1-2

La Roma è quindi favorita con 3 risultati su 4 a suo favore ed una sola ipotesi di pareggio.

Ammoniti: l'algoritmo elabora non solo le statistiche dei singoli calciatori in formazione ma anche le propensioni ad ammonire dell'arbitro sia verso la squadra di casa sia verso quella ospite. Ne esce un'attesa di 5 Cartellini di cui 2,53 per il Cagliari e 2,47 per la Roma.

Tiri: non dovrebbe essere una partita ricca di tiri nello specchio: 5,5 per l'algoritmo con 1,86 per la squadra di casa e 3,69 per gli ospiti. Si stimano comunque 20,37 Tiri verso la porta quindi ben aldisotto delle stime dei bookmaker che danno come linea centrale la 23,5: il consiglio è quindi l'Under 23.5 Tiri verso la porta.

Pronostici consigliati e confronto quote:

Under/Over 23.5 Tiri in Porta (consigliato Under)

Sisal: 1,80 - 1,90

Bet 365: 1,72 - 2,00

Cplay: 1,75 - 1,85

Cartellini Gialli:

Under/Over 3.5 Cartellini (consigliato Over)

Bet365: quotata linea 4,5

Cplay: 3,20 - 1,30

Sisal: 3,70 - 1,22