Pronostico Isole Far Oer-Polonia, quote e statistiche del match

Riflettori puntati sul " Torsvollur " di Torshavn per una sfida che almeno sulla carta si preannuncia piuttosto a senso unico. La Polonia di Milik dopo aver sempre perso nelle prime tre trasferte disputate nel Gruppo E ha l'opportunità di rifarsi sul campo delle Isole Far Oer .

La partita mette a confronto le ultime due potenze del girone ma l'undici polacco, vista la classifica corta, con una vittoria potrebbe anche riuscire a raggiungere la seconda posizione.

Quote ok per la Polonia, scopri il pronostico

Per i principali bookie il segno 2 proposto a 1.30 non sembra in discussione. Le Isole Far Oer nelle prime tre gare interne di questa competizione non hanno mai incassato più di 3 reti. Interessante la "combo" che lega la vittoria della Polonia al Multigol 2-4, un'ipotesi da 1.95 volte la puntata iniziale. L'opzione "Squadra 2 segna nei due tempi: Si" moltiplica la posta per 2.20.