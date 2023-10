Lukaku, gol dell'ex a San Siro contro l'Inter? I bookies ci credono

ROMA - Il 29 ottobre è 'la data', quella da cerchiare in rosso sul calendario: Romelu Lukaku farà il suo ritorno a San Siro , stavolta da avversario. Big Rom , approdato negli ultimi giorni di mercato alla Roma , è reduce da un'estate turbolenta tra trattative saltate, cellulari spenti e polemiche a non finire. Il ritorno del belga a Milano contro l'Inter si preannuncia infuocato , complici le parole al veleno del 30enne attaccante di Anversa .

Lukaku, i bookies scommettono sul gol dell'ex

Ritrovatosi con la maglia della Roma a suon di reti (sette totali, cinque in Serie A e due in Europa League), Lukaku è pronto a timbrare il cartellino in quella sarà la 'sua' partita. Una rete di Big Rom contro l'Inter è infatti disponibile e quotata tra l'1.70 e l'1.72 da alcune delle principali agenzie di scommesse.

Lukaku a San Siro da ex: c'è un precedente illustre...

I tifosi interisti si preparano intanto ad accogliere il ritorno di Lukaku a San Siro in un modo del tutto particolare: 50mila fischiati sono pronti a essere utilizzati a ogni tocco di palla del centravanti di Mourinho. Novità assoluta? No, c'è un precedente. E che precedente: l'11 marzo del 2007 i tifosi nerazzurri riservarono lo stesso trattamento a Ronaldo, passato al Milan: il 'Fenomeno' segnò il gol dell'1-0 per i rossoneri nel primo tempo del derby nonostante gli assordanti fischi provenienti dalle tribune. Un gol inutile, con l'Inter che riuscì a ribaltare la partita nella ripresa con le reti di Cruz e Ibrahimovic per il 2-1 finale.