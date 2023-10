Qualificazioni Europei, il pronostico di Olanda-Francia. Segna Mbappé?

Fai i tuoi pronostici



Pronostico Goal/No Goal e marcatori

La Francia fin qui non ha sbagliato un colpo, vincendo tutti e cinque i match giocati: 11 gol segnati, zero al passivo. Ad Amsterdam Mbappé e compagni troveranno un clima infuocato, da segnalare che gli Oranje hanno segnato almeno due reti nelle ultime 5 gare disputate.

Per le quote i favori del pronostico sono per la Francia, il segno 2 al 90' vale circa 2.25 mentre l'1 olandese si gioca a 3.10. Il pareggio in un match del genere non si può escludere, l'offerta prevista è pari a 3.30.

Gli attacchi delle due nazionali non hanno bisogno di presentazioni, per questo motivo sembra più che valida la scelta Goal proposta a 1.70.

In chiave marcatori spicca Mbappè che si gioca a 2.25 mentre il milanista Giroud a segno vale triplo. L'offerta sale a 3.50 per un sigillo dell'interista Marcus Thuram.