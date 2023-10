ATP Tokyo: l'anticamera delle Finals 2023

Salve a tutti, appassionati del tennis! Dopo l'elettrizzante torneo di Shanghai, il circuito ATP non perde tempo e si sposta in Giappone per il Torneo di Tokyo. Questo appuntamento riveste un'importanza particolare, essendo uno degli ultimi palcoscenici dove i giocatori possono guadagnare punti preziosi per qualificarsi alle ambite ATP Finals 2023, in programma a Torino.

Non sarà un torneo qualsiasi, dato che vedremo in campo ben 11 atleti della TOP 20 mondiale. Il primo tra tutti è Taylor Fritz, campione uscente e prima testa di serie. L'americano avrà la non facile impresa di difendere i punti accumulati lo scorso anno ma attenzione, perché al primo turno lo attende il britannico Cameron Norrie, numero 16 del ranking ATP e notoriamente forte su superfici veloci come quella giapponese.

La Lotta per le Prime Posizioni

Seguono a ruota altre stelle del firmamento tennistico. Casper Ruud, la seconda testa di serie e stella emergente del tennis norvegese, avrà un esordio tutto sommato agevole contro la wild card locale Yosuke Watanuki ma in questo sport non si può mai dare nulla per scontato.

Alexander Zverev, tedesco terza testa di serie, se la vedrà con l'australiano Jordan Thompson. I pronostici sono a favore delle prime tre teste di serie.

Per quanto riguarda gli altri match di rilievo del primo turno, tenete d'occhio l'australiano Alex de Minaur, quarta testa di serie, che attende un avversario che emergerà dalle qualificazioni.

Tra le altre sfide da seguire con interesse, spiccano Tommy Paul contro Altmaier, Zhang che affronta l'attuale primo finalista di Shanghai Hubert Hurkacz e infine l'eterno talento americano Frances Tiafoe in campo contro Karatsev.

In Conclusione, si preannuncia un inizio di torneo sotto il segno dell'incertezza e dell'emozione. Mentre i grandi nomi sono i favoriti sulla carta, il torneo di Tokyo ha sempre regalato sorprese e momenti indimenticabili. Buon inizio di torneo a tutti!

Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti e non perdete l'occasione di seguire dal vivo alcune delle partite più emozionanti della stagione anche sul canale Telegram dedicato.