Gollo-Predictor: una quota a 3,65 per stasera

C'è tempo fino alle 20,45 per capire come utilizzare al meglio i consigli di Gollo-Predictor, l'algoritmo del Corrieredellosport pluricampione del gioco palinsesto su corrieredellosport.fun

Dopo aver centrato 4 risultati esatti su 5 nell'ultima giornata di Serie A, abbiamo lanciato una simulazione sui match delle Qualificazioni per i Campionati Europei di questa sera ed ecco una Quota a 3,65 che sembra interessante.

Galles-Croazia: sarà un match decisivo per i padroni di casa ma secondo Gollo non ricchissimo di Goal. Rimane favorita la squadra ospite ma in un match più equilibrato di quanto non raccontino le quote dei bookmaker. Scopri il pronostico sul Gruppo Telegram di Gollo.

Polonia-Moldavia: nell'ultimo scontro diretto ci sono state 5 reti con il successo inaspettato della Moldova. Oggi la Polonia deve vincere altrimenti la qualificazione si complica. Il nostro Gollo vede un match dove gli ospiti possono andare in goal e la quota dei bookmaker è davvero molto generosa. Scopri l'ambo di stasera sul Gruppo Telegram.