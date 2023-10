Pronostico Dortmund-Werder Brema: quote ok per i gialloneri

È un Dortmund che naviga a gonfie vele quello che si appresta a ricevere il Werder Brema nell'anticipo dell'8ª giornata di Bundesliga . La compagine allenata da Edin Terzic è una delle pochissime squadre a non aver ancora mai perso in campionato, i gialloneri con 16 reti all'attivo e 8 al passivo hanno fatto registrare 5 vittorie e 2 pareggi nelle prime 7 gare del torneo.

Il Werder Brema al momento occupa la quint'ultima posizione in classifca e ed è reduce da due pesanti sconfitte subite contro il Darmstdat (4-2) e l'Hoffenheim (3-2). Da sottolineare inoltre che l'undici biancoverde ha sempre perso in trasferta, tra l'1-0 sul campo del Friburgo e il 4-2 con il Darmstadt c'è da segnalare anche il ko per 4-2 contro l'Heidenheim.

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna soltanto a 1.34 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 3.25. Il Dortmund in casa viene dal "4-2" inflitto all'Union Berlino (lo stesso risultato uscito nelle precedenti due trasferte del Werder Brema), l'Over 3,5 al "Signal Iduna Park" paga 1.80.