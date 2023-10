Milan-Juve: l'abbiamo giocata con l'intelligenza artificiale

La spuntano i padroni di casa 2 a 1,25 con uno scarto di quasi un goal il che la rende una partita in cui la quota 1 vale 1,82 (2,28), il segno X vale 4,61 (3,27) e la vittoria degli ospiti 4,23 (3,27): quote molto diverse da quelle mediamente offerte dai bookmaker che vediamo tra parentesi_ anche a questo serve Gollo-Predictor: come Guida alle Value Bet.

Il risultato esatto più probabile è comunque il pari: 1-1 anche se a seguire ci sono 2-1, 1-0, 2-0.

Primo tempo equilibrato con massimo 1 goal previsto dal nostro Predictor (vedi tutte le quote sul canale Telegram).

Dovrebbe essere il secondo tempo quello decisivo dove il vantaggio del Milan è più grande: 1,01 a 0,43.

L'arbitro Mariani ha sinora distribuito 4,50 cartellini a partita in modo equo tra giocatori della squadra di casa e giocatori della squadra ospite e considerando anche le statistiche delle due squadre e dei giocatori previsti in campo, ci aspettiamo tra 4 e 5 cartellini gialli.

Equilibrato anche il computo dei Tiri nello specchio della porta e dei tiri totali: Gollo prevede 4 tiri nello specchio per il Milan e 3,5 per la Juventus mentre verso la porta tirerà 10,5 volte il Milan, più preciso nei tiri nello specchio e quasi 12 volte la Juventus.

Per Gollo-Predictor, la linea centrale del possesso palla, quella con probabilità più vicina al 50% è Milan 52% e Juventus 48%: i bookmaker offrono la linea Under/Over 53.5 e quindi conviene pronosticare Under 53.5 a quota media 1,90.

