Derby Sassuolo-Bologna, match equilibrato per i bookie

Non solo Inter-Roma e Napoli-Milan. La 10ª giornata di Serie A propone l'interessante derby Sassuolo-Bologna, una sfida che si preannuncia equilibrata. I rossoblù hanno 4 punti in più in classifica rispetto ai neroverdi, che hanno perso le ultime due gare casalinghe contro Monza (0-1) e Lazio (0-2). Il Bologna è imbattuto dall'esordio, perso in casa contro il Milan, poi Orsolini e compagni hanno pareggiato 5 volte vincendo le restanti tre partite.