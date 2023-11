Bologna-Lazio: quote equilibrate. Il pronostico...

La squadra di Thiago Motta con solamente 8 gol al passivo vanta una delle migliori difese del campionato, l'undici rossoblù dopo aver perso all'esordio contro il Milan (2-0) è sempre riuscita ad evitare la sconfitta nelle successive 9 gare del torneo. In queste 9 partite Orsolini e compagni sono riusciti a non subire gol in 4 occasioni.

Biancocelesti in crescita dopo un avvio di stagione poco convincente, la compagine di Maurizio Sarri si presenta a Bologna dopo aver conquistato 9 punti contro Atalanta (3-2), Sassuolo (2-0) e Fiorentina (1-0).

Il consiglio? Una combo

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, sia il segno 1 che il segno 2 sono proposti mediamente a 2.65. La Lazio non ha ancora mai pareggiato lontano dall'Olimpico, il primo segno X esterno dei biancocelesti è in lavagna a circa 3.35.

Da segnalare inoltre che il Bologna non fa registrare il "2" al novantesimo da ben 9 match consecutivi. Da non escludere in controtendenza la doppia chance X2 a 1.45. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" X2+Multigol 1-4 proposta su Snai a 1.65. Lo stesso esito lo si può trovare anche su Sisal e Cplay rispettivamente a 1.70 e 1.82.