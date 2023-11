Conference League, pronostico Cukaricki-Fiorentina: ecco le quote del match

Riflettori puntati sul gruppo F di Conference League . Dopo le prime tre gare Fiorentina , Ferencvaros e Genk si trovano tutte appaiate a quota 5 punti, fermo a quota "0" il Cukaricki . Il programma della 4ª giornata della fase a gironi vede la " Viola " giocare in Serbia contro quel Cukaricki già battuto al " Franchi " per 6-0 il 26 ottobre scorso.

Fiorentina avanti per le quote

I bookie non sembrano tenere minimamente conto del fattore campo e propongono il segno 2 soltanto a 1.27. Lo scenario che vede la formazione di casa fermare l'avanzata del club di Vincenzo Italiano è offerto mediamente a 3.50 (doppia chance 1X).

La Fiorentina nelle prime due trasferte disputate in questo torneo ha pareggiato per 2-2 sia in Belgio contro il Genk sia in Ungheria contro il Ferencvaros. Interessante la "combo" X2+Multigol 3-5 in lavagna su Sisal a 1.70, su Snai a 1.75 e su Cplay a 1.79.