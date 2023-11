Sinner trionfa alle Atp Finals? Tutte le quote

Oggi Jannik Sinner conoscerà il nome dei suoi avversari nella fase a gironi delle Nitto Atp Finals di Torino . Il prestigioso torneo di tennis prenderà il via domenica e l'azzurro stavolta ci arriva come qualificato di diritto e non, come nel 2021, come sostituto dell'infortunato Berrettini . Sinner è in lizza insieme ad altri sette giocatori, in totale si tratta dei primi otto classificati dell'anno. L'italiano può vincere il torneo ? Ecco le valutazioni di alcuni dei principali bookmaker .

Sinner vince le Atp Finals, quota interessante

Quanto paga la vittoria di Sinner alle Finals di Torino? Il bookie Cplay banca a 6 il trionfo dell'azzurro, una quota che invece scende a 5 su Snai e Sisal che dunque ritengono più probabile l'affermazione del tennista di San Candido. Per Jannik (e non solo) il tennista da battere è Novak Djokovic, sei volte vincitore del torneo nonchè campione in carica. Il suo settimo successo mette d'accordo i bookie a quota 2.50.

Per Alcaraz, alla sua prima partecipazione in assoluto, la vittoria finale è bancata a 3.50. In corsa per i bookie c'è anche Medvedev, la cui quota da campione delle Finals oscilla tra 4.50 e 6. Moltiplicatori via via più elevati per gli altri giocatori, con Rune (altro debuttante) che chiude il cerchio a quota 20.