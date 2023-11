A Marassi si gioca Genoa-Verona, pronostico e statistiche del match

A " Marassi " va in scena Genoa-Verona , una sfida tra due squadre posizionate nella parte bassa della classifica. L'undici di Gilardino è 14° con 11 punti conquistati nelle prime 11 giornate del torneo (3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte) mentre l' Hellas si trova in terz'ultima posizione a quota 8 (2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte).

Entrambe le compagini sono reduci da una partita persa, il Genoa la scorsa settimana non è riuscito a fermare il Cagliari (2-1) mentre il Verona è uscito sconfitto dal confronto con il Monza (3-1).

Curiosità a Marassi, scopri il pronostico

Il Verona in trasferta ha realizzato soltanto 3 reti mentre il "Grifone" in casa viaggia a une media di 1,6 gol segnati e subiti a partita. Osservando il ruolino di marcia interno del Genoa si nota subito come i rossoblù non abbiano ancora mai fatto registrare il Multigol 2-3. Due o tre reti al fischio finale raddoppiano mediamente una qualsiasi puntata mentre l'accoppiata 1X+Under 3,5 è proposta su Cplay a 1.50, su Snai a 1.45 e su Sisal a 1.37.