Pronostico Bulgaria-Ungheria, qualificazione ad un passo per Marco Rossi

Tra l’Ungheria e la terza partecipazione di fila agli Europei manca un solo punto, da conquistare contro il fanalino di coda del gruppo G, la Bulgaria (2 pareggi e 4 sconfitte finora). I magiari possono anche permettersi il lusso di perdere se il Montenegro non batte la Lituania, di certo il Ct Marco Rossi vorrà chiudere la pratica in totale autonomia. La sua Ungheria del resto ha perso l’ultima partita il 26 settembre 2022 contro l’Italia, da lì in poi sono arrivati 6 successi e 4 pareggi. Niente vittorie al contrario per i bulgari da 9 match a questa parte, sei dei quali chiusi senza segnare neanche un gol.