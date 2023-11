Israele-Romania, match con quote equilibrate: curiosità e statistiche

Oltre a Svizzera-Kosovo l’altra sfida “calda” del girone I si gioca sul neutro di Budapest . Lo scenario è simile per certi versi a quello di Svizzera-Kosovo, con una nazionale costretta a vincere (nella fattispecie Israele ) e un’altra, la Romania , che può anche permettersi di ragionare con i numeri.

Romania qualificata con un pareggio ma...

Se pareggiano, Dragusin e compagni sono qualificati automaticamente. E in parità sono finite anche le ultime tre trasferte disputate dai rumeni, doppio 0-0 contro Kosovo e Bielorussia più il 2-2 sul campo della Svizzera.

Di più, anche il confronto andato in scena a Bucarest è terminato in parità, 1-1 con botta e risposta Alibec-Gloukh.

Altro “Goal” in vista dopo tre No Goal di fila della Romania? Almeno una rete brilla a 1.82 su Cplay, 1.77 l'offerta di Snai e 1.80 di Bwin. Da segnalare anche un possibile Multigol 2-3 (due o tre reti totali a prescindere dall’esito finale) a quota 1.95.