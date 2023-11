GOLLO-Predictor: l'applicazione di statistiche calcistiche più completa sul mercato

In un mondo dove i dati sportivi sono oro, arriva una novità che promette di rivoluzionare il modo in cui gli appassionati di calcio e scommesse interagiscono con le statistiche: GOLLO-Predictor, quella che si propone di divenire la guida definitiva ai pronostici.

Disponibile su Corrieredellosport.fun e TuttoSport.fun, GOLLO-Predictor è l'applicazione più completa che aggrega i dati di ben 30 campionati da quelli europei più importanti spaziando per il sud america e il sud est asiatico.

Grazie a un algoritmo avanzato, è in grado di analizzare e sintetizzare una vasta gamma di informazioni, diventando il punto di riferimento unico per ogni tipo di scommettitore.

La piattaforma offre un'analisi dettagliata degli Expected Goals, dei cartellini, dei tiri, dei falli e del possesso palla. Inoltre, include funzionalità come l'Under/Over, il Multigoal e i Risultati Esatti.

Per ogni fine settimana, gli utenti hanno a disposizione fino a 300 schede match e le statistiche complete delle due squadre, consentendo di formare pronostici informati e ben ponderati.

GOLLO-Predictor non è solo un'applicazione: è una rivoluzione nel mondo delle scommesse sportive. La raccolta di informazioni, un tempo dispersiva e frammentaria, ora è concentrata in un unico luogo, permettendo agli appassionati di divertirsi con una maggiore quantità di dati a portata di mano.





La consultazione delle Schede e delle Statistiche è attualmente gratuita, si ottiene grazie ai crediti dell'iscrizione ai siti for fun di corrieredellosport e tuttosport: una volta terminati i crediti è possibili riceverli, sempre gratuitamente, sul Gruppo Telegram di Gollo-Predictor.