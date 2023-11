Pronostico St. Truiden-Anversa, quote e statistiche del match

Riflettori puntati sul " Daio Wasabi Stayen " per l'anticipo della 15ª giornata di Jupiler League . Il St. Truiden dopo aver pareggiato per 3-3 sul campo del Westerlo si appresta a ricevere un' Anversa che nell'ultima partita disputata in campionato ha battuto per 6-0 lo St. Liege .

Statistiche alla mano si può notare che entrambe le compagini in queste ultime settimane abbiano stretto un forte legame con l'Over 2,5, esito che nelle ultime cinque giornate è stato centrato per quattro volte dal St. Truiden e per cinque volte dall'Anversa.

Molte reti in vista

Per i bookie è la formazione ospite a partire con i favori del pronostico, il segno 1 paga mediamente 3.55 mentre il "2" vale circa 1.95. La possibilità che l'Anversa regali il sesto Over 2,5 consecutivo è proposto su Planetwin365 a 1.70, identica la quota su Starcasinòbet. Su Cplay l'opzione che prevede più di 2,5 reti al 90' si gioca a 1.74. In alternativa all'Over 2,5 si può provare la multi chance "Goal o Over 2,5" a 1.40.