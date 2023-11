Napoli, effetto Mazzarri: così crolla la quota scudetto

Effetto Mazzarri ed effetto risultati dell'ultima giornata di campionato. Il Napoli batte l'Atalanta, l'Inter pareggia in casa della Juventus e la vetta, per i campioni d'Italia, si avvicina di due punti, ora distante otto lunghezze. 32 contro 24 dopo tredici partite. Un solco comunque ampio ma che, comunque, cambia gli scenari delle quote scudetto.