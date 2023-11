Italiane in Champions, i pronostici dell'intelligenza artificiale

La 5.a giornata del Gruppo E della fase a gironi della Champions League 2023/2024 mette di fronte Lazio e Celtic , match in programma martedì 28 novembre alle ore 18.45. Il raggruppamento è comandato dall’Atletico Madrid con 8 punti, seguito dai biancocelesti con 7, poi il Feyenoord con 6 e i biancoverdi scozzesi con 1 punto. La Lazio è reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Salernitana e in campionato è 11esima con 17 punti. I biancocelesti sono imbattuti all’Olimpico dallo scorso 27 agosto. Il Celtic, praticamente eliminato, comanda il campionato scozzese con 36 punti. Gli scozzesi nelle due precedenti trasferte del girone hanno sempre perso: 0-2 con il Feyenoord e 0-6 con l’Atletico Madrid. Le due squadre si sono affrontate solo una volta in campo internazionale con la Lazio padrona di casa: vittoria del Celtic per 2-1, era la fase a gironi dell’Europa League 2019/2020. All’andata, giocata in Scozia lo scorso 4 ottobre, vittoria laziale per 2-1 con gol decisivo nel recupero di Pedro .

PRONOSTICO: 1 + OVER 1.5

Feyenoord-Atletico Madrid

La 5.a giornata del Gruppo E della fase a gironi della Champions League 2023/2024 mette di fronte Feyenoord e Atletico Madrid, match in programma martedì 28 novembre alle ore 21.00. Il raggruppamento è comandato dagli spagnoli con 8 punti, poi la Lazio con 7, olandesi con 6 e Celtic a 1. Il Feyenoord è secondo in campionato con 32 punti (meno 7 dalla capolista Psv) ed è reduce dalla vittoria per 4-2 sul campo dell’Excelsior. In Europa i biancorossi hanno giocato due partite casalinghe, vincendole entrambe: 2-0 con il Celtic e 3-1 con la Lazio. L’Atletico Madrid è terzo in Liga con 31 punti ed è reduce dalla vittoria interna per 1-0 contro il Maiorca, quarta vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali. I Colchoneros hanno giocato 2 partite in trasferta in questa Champions League, ottenendo altrettanti pareggi: 1-1 con la Lazio e 2-2 con il Celtic. È la prima volta che spagnoli e olandesi si affrontano a Rotterdam in campo internazionale. All’andata vittoria in rimonta dell’Atletico Madrid per 3-2, con gol decisivo di Alvaro Morata nel secondo tempo.

PRONOSTICO: GOL

Milan-Borussia Dortmund

La 5.a giornata del Gruppo F della fase a gironi della Champions League 2023/2024 mette di fronte Milan e Borussia Dortmund, match in programma alle ore 21.00. La classifica di questo raggruppamento è comandata dai tedeschi con 7 punti, seguiti dal Psg con 6, poi rossoneri con 5 e Newcastle con 4. I rossoneri sono terzi in campionato e sono reduci dalla vittoria interna per 1-0. In questa stagione il Milan ha giocato 2 partite interne in campo europeo, pareggiando per 0-0 con il Newcastle e vincendo 2-1 con il Psg. Il Borussia Dortmund è quarto in campionato con 24 punti in 12 giornate ed è reduce dalla spettacolare vittoria interna per 4-2 sul Borussia M’Gladbach. I gialloneri tedeschi hanno giocato due partite in questa stagione di Champions League: sconfitta per 2-0 contro il Psg e vittoria per 1-0 contro il Newcastle. È la terza volta che Milan e Borussia Dortmund si affrontano a San Siro, con il bilancio che vede una vittoria a testa. All’andata, giocata in Germania lo scorso 4 ottobre, il match finì sullo 0-0.

PRONOSTICO: UNDER 2.5

Psg-Newcastle

La 5.a giornata del Gruppo F della fase a gironi della Champions League 2023/2024 mette di fronte Psg e Newcastle, match in programma alle ore 21.00. La classifica di questo raggruppamento è comandata dal Borussia Dortmund con 7 punti, seguito dai francesi con 6, Milan con 5 e inglesi con 4. Il Psg comanda la Ligue 1 con 30 punti in 13 giornate ed è reduce dalla netta vittoria interna per 5-2 contro il Monaco. I campioni di Francia hanno giocato 2 partite europee stagionali, vincendole entrambe: 2-0 al Borussia Dortmund e 3-0 contro il Milan. Il Newcastle è settimo in campionato ed è reduce dalla vittoria casalinga per 4-1 contro il Chelsea, successo che mancava dal 4 novembre. I bianconeri hanno disputato 2 partite europee stagionali in trasferta non riuscendo a segnare neanche una rete: 0-0 con il Milan e sconfitta per 2-0 con il Borussia Dortmund. È la prima volta che Psg e Newcastle si affrontano a Parigi in una competizione europea, all’andata si imposero gli inglesi per 4-1.

PRONOSTICO: 1+OVER 2.5