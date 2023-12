Milan-Frosinone, quote e pronostico: Pioli non può sbagliare

Milan-Frosinone sarà effettivamente un match dall'esito sulla carta "scontato" per i rossoneri ? La squadra di Pioli ha vissuto una settimana complicata, tornando a respirare grazie al sofferto successo sulla Fiorentina ma poi inciampando malamente sull'ostacolo Borussia Dortmund in Champions. Le quote danno piena fiducia a una squadra che nelle ultime dieci partite ha segnato solo 9 reti e che di certo contro il team di Di Francesco non può commettere altri errori.

Milan, ecco gli esiti più frequenti a San Siro

Il Frosinone sta costruendo in casa il suo tesoretto salvezza, lontano dallo Stirpe infatti la squadra laziale ha fatto registrare due pareggi e quattro sconfitte con soli 5 gol segnati e 11 subìti. Uno score che fa pendere l'ago della bilancia dalla parte del Milan, considerato dai bookie super favorito per la vittoria. Il segno 1 si gioca a 1.45, sale a 4.80 l'offerta per la X mentre il 2 paga ben 7 volte la posta.

Da segnalare che nelle sei partite casalinghe giocate in campionato, il Milan ha fatto registrare in cinque occasioni gli esiti No Goal e Under 2,5. E se, in controtendenza, entrambe le squadre andassero a segno? Quota invitante per un ipotetico incontro con almeno una rete per parte: a 1.85 su Cplay, 1.80 su William Hill e 1.77 su Snai.