Osimhen contro Lautaro, quote e pronostico di Napoli-Inter

I partenopei dopo aver battuto l'Atalanta in trasferta per 2-1 vanno a caccia di un successo che in casa manca dal lontano 29 settembre scorso, un 4-1 inflitto all'Udinese grazie alle reti realizzate da Zielinski ed Osimhen nel primo tempo e da Kvaratskhelia e Simeone nella ripresa. Gli azzurri nelle successive tre gare interne di campionato hanno prima perso per 3-1 con la Fiorentina e poi dopo aver fermato sul 2-2 il Milan sono usciti a mani vuote dal match contro l'Empoli (0-1).

Il ruolino di marcia esterno dell'Inter invece recita cinque vittorie e un pareggio, i nerazzurri con soltanto due gol subiti in trasferta vantano la miglior difesa esterna del torneo.

Porte violate al Maradona? Scopri la quota

Per i bookie la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 che manca con il Napoli in campo da 7 turni consecutivi è in lavagna a circa 2.85, la "X" si gioca a 3.45 mentre il segno 2 moltiplica la posta mediamente per 2.45.

Entrambe le compagini faranno di tutto per vincere questo incontro, da non escludere quindi il Goal al termine del secondo tempo di gioco. Questo esito di scommessa è proposto su Snai a 1.55 mentre su Cplay e Bet365 la quota raggiunge un valore pari a 1.60.

Le quote dei possibili marcatori

Victor Osimhen da una parte, Lautaro Martinez dall'altra, è sfida a distanza tra il capocannoniere del campionato 2022/2023 e il miglior marcatore di questa stagione. Un gol dell'attaccante nigeriano si gioca a 2.50, alla stessa quota si può provare anche il sigillo dell'argentino.