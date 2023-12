Pronostico Luton-Arsenal, le statistiche suggeriscono...

Al via la tre giorni di Premier League , un turno infrasettimanale in cui sarà l' Arsenal capolista una delle prime squadre a scendere in campo. Gli uomini di Arteta fanno visita al neopromosso Luton , che dopo i risultati del weekend si trova al quartultimo posto in classifica , a +2 su Everton e Burnley . L'Arsenal ha 2 punti di vantaggio su Liverpool e 3 sul City , lotta al vertice quindi infuocata.

Arsenal dominante ma a metà gara...

Le statistiche fanno emergere un ritardo, ovvero l'Arsenal è rimasta l'unica formazione a non aver ancora centrato la somma gol 2. Quella dei londinesi è la miglior difesa del campionato con 11 gol al passivo (di cui solo 3 subìti in trasferta) ma c'è anche un dato su cui riflettere. Nelle 6 trasferte disputate, l'Arsenal è andato a segno al riposo in una sola occasione, contro il Bournemouth.

Il Luton ha messo a segno appena 13 reti in 14 partite ed è difficile ipotizzare che possa darsi una svegliata proprio contro l'Arsenal. Per le quote non c'è storia, tanto che il segno 2 al 90' viaggia sull'1.20 mentre l'1 è sopra quota 12. Il 2 primo tempo si gioca a 1.61 su Cplay, 1.57 su Sisal e 1.55 su William Hill. Quota praticamente identica per il 2 handicap (-1).