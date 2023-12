Lazio-Genoa vista da Gollo-Predictor: ecco il pronostico

Gli ottavi di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2023/2024 mettono di fronte Lazio e Genoa , match in programma martedì 5 dicembre alle ore 21.00. La Lazio è reduce dalla vittoria casalinga in campionato per 1-0 contro il Cagliari , sesta vittoria interna nelle ultime 7 disputate all’Olimpico. I biancocelesti sono all’esordio stagionale nella Coppa Nazionale è nelle ultime 5 gare giocate nello stadio di casa non hanno mai subito gol.

Segui Gollo su Telegram!

Il Genoa arriva a questo confronto dopo l’1-1 interno contro l’Empoli, ottava gara di fila in cui i rossoblù non hanno segnato più di una rete. I liguri sono alla terza partita stagionale in Coppa Italia, la prima in trasferta, e in precedenza hanno eliminato Modena e Reggiana. Le due squadre si sono già affrontate in questa annata, lo scorso 27 agosto vittoria genoana all’Olimpico per 1-0 con rete decisiva firmata da Retegui. L’ultimo precedente di Coppa Italia giocato nella Capitale è del 18 gennaio 2017: vittoria della Lazio per 4-2, con reti decisive nel secondo tempo di Milinkovic-Savic e Immobile.

PRONOSTICO: 1

Tutte le schede di Gollo sono sul sito e sull'app di corrieredellosport.fun