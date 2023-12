Luton-Arsenal, secondo l'intelligenza artificiale il pronostico è una combo

La 15.a giornata della Premier League 2023/2024 mette di fronte Wolves e Burnley , match in programma martedì 5 dicembre alle ore 20.30. I Wolves sono 13esimi in classifica con 15 punti, 19 gol fatti e 25 subiti e sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 con l’ Arsenal , terza sconfitta nelle ultime 5 giornate e sempre subendo almeno 2 gol. Gli arancio-neri hanno conquistato 8 punti in 6 partite casalinghe, segnando 9 gol e subendone 12 e tra le mura amiche non perdono dallo scorso 16 settembre: 1-3 contro il Liverpool . Il Burnley è penultimo con 7 punti, 15 gol fatti e 32 subiti (seconda peggior difesa) ed è reduce dalla vittoria interna per 5-0 contro lo Sheffield United , primo successo dopo 7 k.o. di fila in tutte le competizioni. I claret and blue hanno conquistato 4 punti in 6 trasferte, 5 gol fatti e 12 subiti e hanno perso le ultime 4 gare giocate fuori casa subendo sempre almeno 2 reti. Negli ultimi 4 confronti di Premier League giocati al Molineux c’è un bilancio in equilibrio: una vittoria a testa e 2 pareggi. L’ultimo confronto diretto sul campo dei Wolves si è giocato il 1° dicembre 2021 e finì sullo 0-0.

PRONOSTICO: 1X + OVER 1.5

Luton-Arsenal

La 15.a giornata della Premier League 2023/2024 mette di fronte Luton e Arsenal, match in programma martedì 5 dicembre alle ore 21.15. Il Luton è quartultimo con 9 punti, 13 gol fatti e 26 subiti ed è reduce dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Brentford, 16esima partita stagionale con almeno un gol al passivo. I biancoblu hanno racimolato 5 punti nelle 6 partite casalinghe disputate, segnando 6 gol e subendone 8. L’Arsenal comanda la classifica del campionato inglese con 33 punti, 29 gol fatti e 11 subiti (miglior difesa) ed è reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro i Wolves. I Gunners hanno raccolto 13 punti in 6 trasferte, segnando 9 gol e subendone 3 (miglior difesa esterna) e fuori casa hanno pareggiato solo una volta: 2-2 contro il Chelsea lo scorso 21 ottobre. Sono 3 i precedenti diretti di Premier League giocati sul campo del Luton e i padroni di casa non hanno mai perso contro i londinesi, anche se l’ultimo head to head risale addirittura al 26 dicembre 1991: 1-0 per gli Hatters.

PRONOSTICO: 2 + OVER 2.5

Borussia M’Gladbach – Wolfsburg

Gli ottavi di finale ad eliminazione diretta della Coppa di Germania 2023/2024 mettono di fronte Borussia M’Gladbach e Wolfsburg, match in programma martedì 5 dicembre alle ore 20.45. Il Borussia è reduce dalla vittoria interna di campionato per 2-1 contro l’Hoffenheim, sesta gara ufficiale di fila con almeno 2 reti all’attivo. I neroverdi sono alla terza partita stagiona nella DFB Pokal, avendo eliminato in precedenza Bersenbruck e Heidenheim, segnando in entrambe le occasioni almeno 3 gol. Il Wolfsburg arriva a questo confronto dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro il Bochum, ottava gara nelle ultime 10 giocate con almeno un gol al passivo. Anche i biancoverdi sono alla terza partita stagionale nella coppa nazionale, avendo estromesso nei turni precedenti Makkabi Berlin e Lipsia, sempre senza subire reti. Le due squadre si sono già affrontate sul campo del Gladbach in questa stagione: 4-0 per i padroni di casa lo scorso 10 novembre, gli ospiti non si impongono al Borussia-Park dal 23 febbraio 2019 quando si imposero per 3-0.

PRONOSTICO: GOL + OVER 2.5

