Juve-Napoli, il pronostico dell'intelligenza artificiale

la Juventus è seconda in campionato con 33 punti, 22 gol fatti e 9 subiti ed è reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo del Monza, settima vittoria nelle ultime 9 giornate. I bianconeri hanno conquistato 17 punti sui 21 disponibili in casa e tra le mura amiche non perdono dallo scorso 28 maggio: 0-1 contro il Milan.

Il Napoli è quinto con 24 punti, 26 gol fatti e 17 subiti ed è reduce dalla sconfitta interna con l’Inter per 3-0, terza sconfitta nelle ultime 5 partite ufficiali. I campioni d’Italia hanno vinto le ultime 4 trasferte di campionato e sono imbattuti nelle gare esterne di questa stagione di Serie A. Il pareggio tra queste due squadre manca a Torino dal 2-2 del 22 maggio 2011, nella passata stagione Juventus-Napoli si è conclusa con una vittoria azzurra per 1-0, con gol decisivo di Raspadori nel finale.

Torna il derby toscano in panchina tra Massimiliano Allegri e Walter Mazzarri, con quest'ultimo tornato ad allenare all'ombra del Vesuvio al posto dell'esonerato Rudi Garcia.

PRONOSTICO: 1X + UNDER 3.5