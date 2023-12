Conference League, pronostico Ferencvaros-Fiorentina

Ultima giornata della fase a gironi di Conference League . Nel gruppo F una Fiorentina posizionata al primo posto in classifica con 2 punti di vantaggio sul Ferencvaros secondo si prepara a scendere in campo alla " Groupama Arena " di Budapest .

Alla squadra di Vincenzo Italiano basta un punto per evitare i sedicesimi di finale. La "Viola" nelle prime 5 gare di questa competizione ha prima fatto registrare un doppio "2-2" contro Genk (in trasferta) e Ferencvaros (in casa) e poi ha sempre vinto nei successivi tre incontri disputati contro il Cukaricki (6-0 al "Franchi" e 1-0 fuori) e il Genk (2-1 a Firenze).

Anche la compagine ungherese non ha ancora conosciuto la parola sconfitta, il Ferencvaros ha esordito vincendo per 3-1 a Budapest contro il Cukaricki ma poi non è riuscito a ripetersi nelle successive 3 partite disputate nel gruppo F. I biancoverdi prima di conquistare i tre punti sul campo del Cukaricki avevano sempre fatto registrare la "X" contro la Fiorentina e il Genk.

Porte violate? Ecco quanto paga il Goal

Quote alla mano è la Fiorentina a partire con i favori del pronostico. Il segno 2 è in lavagna mediamente a 2.20 mentre l'1 si gioca a circa 3.50. La sfida d'andata è terminata con ben 4 reti, il Goal in questo incontro moltiplica la posta per 1.75 mentre il più generico Multigol 2-4 è proposto su Cplay a 1.53, su Snai a 1.47 e su Eurobet a 1.48. La "combo" che lega la doppia chance X2 alla possibilità di vedere da 2 a 4 reti in questa partita paga 1.90.