Serie A, pronostico Napoli-Cagliari: quote ok per i partenopei

Contro il Braga il Napoli ha messo fine a un digiuno di vittorie che al " Maradona " andava avanti ormai da sei impegni consecutivi (2 pareggi e 4 sconfitte). La squadra di Walter Mazzarri ora vuole ripetersi anche in campionato, l'obiettivo dei partenopei è quello di battere il Cagliari per cercare di rientrare tra le prime quattro della classifica.

Il Napoli in questo campionato ha fatto registrare solamente per due volte il "Parziale/Finale 1/1", entrambe al "Maradona" negli unici due successi interni ottenuti contro Sassuolo (1-0/2-0) e Udinese (2-0/4-1).

Il Cagliari in trasferta non ha ancora mai vinto e nelle cinque sconfitte rimediate lontano dall'Unipol Domus ha centrato per ben tre volte il "Parziale/Finale 1/1". Nel dettaglio Pavoletti e compagni hanno regalato l'accoppiata 1/1 contro Atalanta, Fiorentina e Lazio.

Partenopei a caccia dei tre punti

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del club partenopeo, il segno 1 è in lavagna a circa 1.35 mentre la doppia chance X2 paga mediamente 3.40. Osimhen e soci prima di rimanere a "secco" contro Inter (0-3) ed Empoli (0-1) erano riusciti a realizzare ben 10 reti nelle prime 5 gare interne. Il Multigol Casa 2-4 è è proposto su Cplay a 1.55, su Snai a 1.50 e su Eurobet a 1.52. Il "Parziale/Finale 1/1" invece moltiplica la posta per 1.80.