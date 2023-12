Serie A, pronostico e quote di Lazio-Inter: le statistiche del match

Riflettori puntati sullo stadio Olimpico di Roma per la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e l' Inter di Simone Inzaghi . I biancocelesti si presentano all'appuntamento dopo aver pareggiato per 1-1 a Verona mentre i nerazzurri la scorsa settimana hanno battuto l' Udinese al Meazza per 4-0.

La Lazio in questo avvio di stagione vanta una delle miglior difese interne del campionato, Provedel e soci con solamente 4 reti al passivo hanno perso soltanto un incontro all'Olimpico (1-0 con il Genoa) mentre nelle restanti 6 sfide casalinghe hanno fatto registrare 4 vittorie (2-0 Torino, 3-2 Atalanta, 1-0 Fiorentina e 1-0 Cagliari) e 2 pareggi (1-1 con il Monza e 0-0 con la Roma).

Inter senza sconfitte in trasferta, 6 successi e 1 pareggio con ben 16 gol realizzati (2,28 di media a partita) e soltanto 2 subiti.

I precedenti sorridono ai biancocelesti

Le quote di questo match pendono tutte dalla parte del club nerazzurro, il segno 2 è proposto mediamente a 1.70 ma occhio ai precedenti, Simone Inzaghi da ex non è mai riuscito a battere la Lazio all'Olimpico. Sia nella stagione 2021/2022 che in quella successiva il confronto tra le due squadre è sempre terminato 3-1 per i biancocelesti.

La partita si preannuncia divertente, il Goal è in lavagna a 1.90 mentre il più generico Multigol 2-4 è offerto su Cplay a 1.50, su Eurobet a 1.53 e su Snai a 1.52.