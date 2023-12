Pronostico Sporting-Porto, quote contro statistiche. E poi c'è un dato curioso

Dieci vittorie, un pareggio e due sconfitte. Sporting Lisbona e Porto si apprestano a sfidarsi nel posticipo del campionato portoghese con lo stesso ruolino di marcia. Uno scontro di vertice molto importante tra uno Sporting che ha vinto le sette partite giocate in casa e un Porto (squadra con la miglior difesa del campionato) che in trasferta ha vinto sei volte e perso il big match col Benfica , deciso da Angel Di Maria .

Tentazione pareggio, ecco a quanto è offerto

Nelle zone alte della classifica si corre e si perdono pochi punti per strada: pesano quelli lasciati dallo Sporting sul campo del Vitoria Guimaraes la scorsa settimana. Nonostante negli ultimi anni la crescita del club di Lisbona sia stata esponenziale, il bilancio degli scontri diretti con il Porto resta molto deludente: solo sconfitte per i biancoverdi negli ultimi cinque precedenti.

Per le quote il trend è destinato a subìre una battuta d’arresto, la vittoria della squadra di Amorim è proposta a 2.20 mentre il Porto insegue a 3.20/3.30. Da non trascurare il pareggio, quotato a 3.40. Per trovare l’ultimo segno X in campionato dei Dragoni occorre risalire alla scorsa stagione: 0-0 sul campo del Braga in data 19 marzo. Il pareggio di Sporting-Porto si gioca a 3.35 su Cplay, a 3.30 su Bet365 e a 3.25 su William Hill.