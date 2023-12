Ottavi di Champions, chi passa il turno secondo i bookie? La Lazio...

Gli ottavi di Champions sono stati sorteggiati e come preventivabile l'urna di Nyon non è stata clemente con le squadre italiane. La Lazio ha pescato il Bayern, l'Inter se la vedrà con l'Atletico Madrid mentre il Napoli, dopo aver affrontato il Real Madrid nei gironi, sfiderà il Barcellona. Secondo i bookie la strada che porta ai quarti è in salita per tutte e tre le italiane: ecco in che misura.

Inter ai quarti? Cosa dicono le quote

Per le quote il doppio confronto sulla carta più impari è quello che vede di fronte il Bayern Monaco e la Lazio. Vero, non è il Bayern più forte di sempre ma con Kane là davanti i bavaresi fanno paura. Tedeschi in pole position per l'approdo al turno successivo, la quota è pari a 1.10 contro il 6.50 previsto per l'impresa biancoceleste.

Quote alla mano è l'Inter, finalista lo scorso anno contro il City, l'italiana che ha più chances di passare il turno. I nerazzurri partono tuttavia sfavoriti nel faccia a faccia con l'Atletico Madrid dell'ex Simeone. Spagnolo ai quarti a quota 1.75, Lautaro e soci si giocano invece a 2.05.

Il Napoli a metà febbraio troverà il Barcellona, di certo non nella sua miglior versione anche se bisognerà vedere in che condizione saranno i blaugrana nel mese più corto dell'anno. I bookie nel frattempo hanno pochi dubbi: sarà il Barcellona ad avanzare, quota 1.55, il Napoli tra le migliori otto d'Europa si gioca a 2.40.