Statistiche Tiri in Porta: i numeri parlano chiaro

In Serie A, anche ultimamente, vi sono state polemiche tra cronisti e allenatori sulla prevedibilità del gioco e sulla capacità delle squadre di essere realmente pericolose.

Abbiamo analizzato l'andamento dei Tiri nello Specchio e dei Tiri Totali verso la porta fatti registrare dalle 20 compagini della massima serie mettendolo a confronto con l'effettiva capacità realizzative e sono venuti fuori dati interessanti.

L'Inter è la squadra che tira più volte nello specchio (105) più del doppio delle volte del Genoa (44) che chiude questa speciale classifica.

A lamentarsi della capacità di trasformazione in Goal dovrebbe essere Ranieri perchè il suo Cagliari è secondo con 96 tiri nello specchio ma ha realizzato solo 16 Reti, poco meno del 17%.

La Roma è quinta con 78 conclusioni nello specchio ed è quinta anche nella capacità di trasformazione in Goal (36%) mentre la Lazio di Sarri è 17a con 54 tiri nello specchio che però fruttano 16 Goal, quasi il 30% di capacità realizzativa che la mette in 10a posizione in questa speciale classifica: ne segue che gli attaccanti di Sarri fanno il proprio dovere, limitatamente alle opportunità che riescono a procurarsi.

Peggio della Lazio fanno solo Empoli, Torino e Genoa.

Andiamo allora a vedere i Tiri Totali verso la porta avversaria e quindi anche quelli che non centrano lo specchio della porta: ebbene, l'Inter è seconda con 186 tiri totali mentre qui è il Napoli primo con 198 tiri.

In questa classifica, la Roma è 12a e di nuovo la Lazio è nelle ultime posizioni e più precisamente in 16a, migliore solo di Torino, Genoa, Empoli e Salernitana.

Rispetto ai punti ottenuti, si può ben dire che gli attaccanti di Sarri hanno monetizzato molto bene le poche occasioni avute andando a prendersi 21 punti ma essendo tra le squadre che tirano meno verso la porta avversaria.

Il Napoli ha monetizzato molto poco in termini di punti in classifica essendo terza per tiri nello specchio della porta e prima per tiri verso la porta: si può facilmente immaginare che aggustando un pò la mira, il Napoli migliorerà il proprio scoring in classifica.

Tutti i numeri della Serie A li trovate su corrieredellosport.fun nella sezione pronostici, tante curiosità che possono migliorare il rendimento dei propri pronostici e tante curiosità che, come in questo caso, smentiscono cronisti o allenatori.