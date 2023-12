Napoli-Frosinone, il pronostico dell'intelligenza artificiale

Gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024 mettono di fronte Napoli e Frosinone , match in programma martedì 19 dicembre alle ore 21.00. Le statistiche sul match le trovate su https://corrieredellosport.fun/algoritmo-del-gol , con oltre 300 schede da consultare su tutti i principali campionati europei. Gli azzurri sono all’esordio stagionale nella coppa nazionale, mentre i ciociari hanno già eliminato Pisa e Torino. Il pronostico su questo e altri match lo trovi su canale Telegram di Gollo Predictor , clicca e iscriviti su https://t.me/+GoF598Mq6A9hYTE0 con tutte le informazioni sull’arbitro del match, cartellini, calci d’angolo e tiri effettuati.

PRONOSTICO: OVER 2.5

Werder Brema-Lipsia

La 16.a giornata della Bundesliga 2023/2024 mette di fronte Werder Brema e Lipsia, match in programma martedì 19 dicembre alle ore 18.30. I padroni di casa hanno la seconda peggior difesa del campionato tedesco, mentre gli ospiti hanno segnato almeno 2 gol nelle ultime 5 gare ufficiali.

PRONOSTICO: GOL + OVER 2.5

Borussia Dortmund-Mainz

La 16.a giornata della Bundesliga 2023/2024 mette di fronte Borussia Dortmund e Mainz, match in programma martedì 19 dicembre alle ore 20.30. I padroni di casa hanno vinto 5 delle 8 gare interne di campionato, ospiti senza vittorie in trasferta da aprile.

PRONOSTICO: 1

Atletico Madrid-Getafe

La 18.a giornata della Liga 2023/2024 mette di fronte Atletico Madrid e Getafe, match in programma martedì 19 dicembre alle ore 21.30. I padroni di casa hanno vinto le ultime 11 gare casalinghe, mentre gli ospiti hanno centrato la vittoria solo una volta fuori casa in questa stagione.

PRONOSTICO: 1+UNDER 3.5