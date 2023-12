Champions League, ecco chi la vincerà secondo l'intelligenza artificiale

Il cammino di Inter, Napoli e Lazio secondo Chat Gpt4

Dopo il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi i ricercatori dello Iulm di Milano hanno poi chiesto all'intelligenza artificiale di prevedere il cammino delle tre squadre italiane rimaste in corsa nella competizione. E se l'Inter attesa da una doppia sfida con l'Atletico Madrid ha "buone probabilità di avanzare ai quarti" (mentre "raggiungere le semifinali potrebbe essere più difficile"), il Napoli potrebbe "raggiungere le semifinali" se riuscirre a superare il Barcellona agli ottavi, mentre la Lazio viene data per spacciata contro il Bayern Monaco anche se "nel calcio nulla è impossibile".