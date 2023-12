Pronostico Barcellona-Almeria, una combo per raddoppiare la posta

Una sola vittoria nelle ultime quattro giornate di Liga non è certo uno score da Barcellona. Un rendimento, quello recente, che fotografa il ridimensionamento della squadra di Xavi, chiamata ora a non scivolare sull'ultima della classe. Quell'Almeria che fa quasi tenerezza con soli 5 punti conquistati in 17 giornate, frutto di altrettanti pareggi. La prima vittoria, sul campo del Barcellona, pagherebbe circa 14 volte la posta. Ma è affare per cuori forti.