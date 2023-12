Premier League, Chelsea-Crystal Palace: statistiche e pronostico

Il campionato del Chelsea procede a singhiozzo, l'ultima è stata un flop (l'ennesimo in stagione) in casa dei Wolves, vittoriosi per 2-1. I Blues proveranno a rifarsi a Stamford Bridge contro il Crystal Palace, che nelle ultime dieci giornate ha vinto solo una volta.

Quote e pronostico

Eppure la squadra di Roy Hodgson sta dando fastidio a molti. Tra loro, Guardiola e De Zerbi, bloccati entrambi sul pareggio. Risultato che non si è visto negli ultimi dodici precedenti tra Chelsea e Crystal Palace, tutti terminati con la vittoria dei Blues. C'è un dato curioso che emerge osservando il recente ruolino di marcia del Chelsea: in cinque delle su ultime sei partite di campionato giocate, il primo tempo è terminato in parità mentre al termine del secondo la squadra di casa ha finito per vincere.

Per le quote il Chelsea è favorito per la vittoria, il segno 1 viaggia a 1.74 su Cplay, a 1.73 su Bwin e a 1.72 su GoldBet. Il 2, invece, oscilla generalmente tra 4.50 e 4.70. Partita che potrebbe vedere il Chelsea vittorioso con una o due reti di scarto. Un'eventualità in lavagna a 2.02.