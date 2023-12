Pronostico Brentford-Wolves, ecco chi vince secondo i bookie

Brentford favorito, i possibili risultati del match

Il Wolverhampton è squadra piuttosto casalinga, in trasferta invece si può fare di meglio: lo dimostrano le sei sconfitte rimediate in nove incontri. A certificare la vocazione offensiva della squadra allenata da Gary O’Neil sono le 14 uscite dell’esito Goal in 18 partite di campionato, con ben 12 Over 2,5 all’attivo.

Goal e Over 2,5 vanno per la maggiore anche sponda Brentford, formazione che non pareggia da ben 10 giornate consecutive.

Per i bookmaker il fattore campo sarà decisivo tanto che il segno 1 vale 1.93 su Cplay, la X paga 3.50 mentre il 2 si gioca a 3.90. Su William Hill l'1 è quotato a 1.91, l'X a 3.50 e il 2 a 4. Better propone la vittoria dei padroni di casa a 1.90, il pareggio a 3.45 e il segno 2 a 4.

Ospiti dunque spacciati? Meglio optare per una doppia possibilità, ovvero l’esito “X o Goal” reperibile a 1.57. Occhio anche al cluster di risultati “1-1/2-1/1-2/2-2” offerto a 2.60.