Arsenal-West Ham e non solo: i pronostici dell'intelligenza artificiale

La 19.a giornata della Premier League 2023/2024 mette di fronte Brighton e Tottenham, match in programma giovedì 28 dicembre alle ore 20.30. I padroni di casa hanno un rendimento interno più che buono, con 9 risultati utili consecutivi, ma puoi saperne di più su https://corrieredellosport.fun/algoritmo-del-gol, dove troverai oltre 300 schede da consultare su tutti i principali campionati europei. Gli Spurs, dal canto loro, hanno una statistica decisamente positiva in trasferta dal punto di vista realizzativo; infatti, sono andati sempre a segno in questa stagione. Per ulteriori dati vai sul canale Telegram di Gollo Predictor, clicca e iscriviti su https://t.me/+GoF598Mq6A9hYTE0 con tutte le informazioni sull’arbitro del match, cartellini, calci d’angolo e tiri effettuati. Il pronostico completo lo trovate sul canale Telegram di Gollo Predictor.