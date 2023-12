Pronostico Genoa-Inter, quote e statistiche vanno nella stessa direzione

A differenza delle scorse settimane stavolta è l' Inter a giocare d’anticipo sulla Juventus , in campo sabato sera nel big match contro la Roma . Proprio contro i bianconeri è arrivata l’unica non-vittoria dell’Inter in trasferta, che per il resto ha fatto bottino pieno segnando 18 gol e incassandone 2.

Dalle statistiche un dato inequivocabile

Il Genoa al Ferraris ha realizzato 11 reti e caso strano, l’unica volta che è rimasto a secco è stata contro i cugini dell’Inter: Genoa-Milan 0-1. Nelle ultime quattro partite casalinghe i rossoblù hanno realizzato un gol esatto, l’ultima delle quali contro la Juve con firma del gioiello Gudmundsson.

Per le quote il match vede l’Inter super favorita e, evidentemente, con elevate probabilità di centrare il 13° clean sheet in Serie A. Il No Goal è infatti valutato 1.68 da Cplay e Better, 1.66 da Bwin. Il Goal paga 2.07 su Begamestar, 2.05 su Bet365 e 2 su William Hill. Basti pensare che negli ultimi 14 precedenti in Serie A tra le due formazioni, almeno una tra Genoa e Inter è sempre rimasta senza gol.

Altra curiosità a margine, a Marassi il Genoa non ha ancora fatto registrare la somma gol 3. L’ipotesi che il match possa terminare con due o tre reti al 90’ (esito Multigol 2-3) è offerto a 1.95.