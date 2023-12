Pronostici Serie A, Milan-Sassuolo: le quote e le statistiche del match

Il Milan torna a giocare in casa dopo il "2-2" ottenuto in extremis sul campo della Salernitana . Al " Meazza " sbarca un Sassuolo che nelle precedenti 4 giornate di campionato è riuscito a conquistare soltanto un punto sul campo dell' Udinese .

I rossoneri hanno sempre conquistato l'intera posta in palio nelle precedenti tre partite disputate davanti al proprio pubblico. Nel dettaglio il "Diavolo" ha prima battuto la Fiorentina per 1-0 e poi successivamente è riuscito a superare anche il Frosinone (3-1) e il Monza (3-0).

Mai "X" al Meazza

Le quote pendono tutte dalla parte della squadra allenata da Stefano Pioli, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.45 mentre il "2" neroverde paga mediamente 6.15. Nel ruolino di marcia interno dei rossoneri non si è ancora mai visto il segno X, per cautelarsi si può provare l'accoppiata 1X+Multigol 2-4 al triplice fischio dell'arbitro.

L'esito che prevede da 2 a 4 reti al "Meazza" è proposto su Cplay a 1.52 mentre su Goldbet e Better moltiplica la posta per 1.55.