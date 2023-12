Il Bournemouth di Kluivert sfida il Tottenham: quote e pronostico

Come l’Arsenal anche il Tottenham conserva un brutto ricordo dell’ultima giornata di Premier League. Spurs sconfitti 4-2 dal Brighton, secondo peggior ko stagionale dopo l’1-4 incassato dal Chelsea. Magra consolazione, aver trovato il gol per la 19ª volta su 19 in questo campionato, infilando allo stesso tempo il Goal e l’Over 2,5 numero 14 in campionato. E sfidare il Bournemouth di questi tempi non è proprio il massimo...