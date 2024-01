Coppa Italia, pronostico e quote di Atalanta-Sassuolo

Gli ottavi di finale di Coppa Italia mettono a confronto Atalanta e Sassuolo . Le due squadre tornano a sfidarsi a distanza di poco più di quattro mesi, il match di campionato andato in scena il 20 agosto scorso al " Mapei Stadium " è terminato 2-0 in favore della " Dea ".

Show al "Gewiss Stadium"

Il recente ruolino di marcia interno dei bergamaschi recita 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle precedenti 5 gare. Nel dettaglio la squadra allenata da Gasperini dopo aver perso per 2-1 con il Napoli ha prima pareggiato per 1-1 con lo Sporting Lisbona e poi ha battuto in rapida successione Milan (3-2), Salernitana (4-1) e Lecce (1-0).

Sassuolo con il mal di trasferta, soltanto due successi nei primi 10 incontri esterni disputati in questa stagione. Da segnalare che il club neroverde prima di perdere per 1-0 al Meazza contro il Milan aveva sempre fatto registrare la multi chance "Goal o Over 2,5" nelle precedenti 7 trasferte disputate. La possibilità che questo incontro regali almeno uno di questi due esiti è in lavagna soltanto a 1.35, la "combo" che li associa invece è proposta su Cplay a 1.95, su Snai a 1.85 e su Sisal a 1.88.